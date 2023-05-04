Полицейские заставили мужчину сгрызть телефон и попали под следствие Baza: в Великом Устюге завели дело о пытках на полицейских, заставивших мужчину сгрызть телефон

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Великом Устюге на двоих сотрудников полиции завели уголовное дело после того, как они заставили местного жителя сгрызть свой мобильный телефон, сообщает Telegram-канал Baza. Полицейским, которые ранее избили мужчину, не понравилось, что он пожаловался на их действия.

По данным канала, потерпевший находился в больнице после избиения. Полицейские приехали туда и заставили его грызть телефон, пока аппарат не сломается. После этого они забрали мужчину из медучреждения и доставили в отделение. Там его снова избили и поместили на 10 суток под арест. Сотрудники МВД обвинили его в ложном вызове и нарушении административного надзора, поскольку мужчина ранее был судим.

О произошедшем стало известно в региональном ФСБ. После проведения проверки полицейские стали фигурантами дела о превышении полномочий с применением пыток. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Калининграде арестовали пятерых сотрудников Росгвардии, МВД и таможни по делу о пытках в отношении семи человек. Свою вину они не признают.

В январе в Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело против полицейских после смерти задержанного в их автомобиле. Мужчину задержали за мелкое хулиганство, по дороге в отдел полиции он умер в результате перелома шейного позвонка. Полицейских заподозрили в его избиении.