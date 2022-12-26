Россиянка отсудила 500 тысяч рублей за пытки в полиции

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница города Усолье-Сибирское в Иркутской области Марина Рузаева отсудила 500 рублей за пытки в полиции, сообщил ее муж, правозащитник Павел Глущенко. По его словам, ответчик, который должен выплатить указанную сумму — казна и Минфин РФ, сообщает Сибирь.Реалии (СМИ внесено Минюстом РФ в список иноагентов). При этом МВД РФ вместе с усольским отделом министерства, включая троих полицейских, пытавших Рузаеву, суд привлек в качестве соответчиков.

Это Россия, тут попробуй еще это получи, — заявил Глущенко.

На сайте проекта уточнили, что полицейские пытали женщину в 2016 году. Тогда трое оперативников попросили Рузаеву поехать с ними в отдел для того, чтобы «посмотреть фотографии подозреваемых» в убийстве соседа. В отделении сотрудники полиции надели на голову женщины пакет, пристегнули наручниками к лавке, а после стали бить электрошокером, требуя от нее признания в убийстве.

Пострадавшую выпустили из отдела спустя 5,5 часов после того, как ее муж неоднократно звонил в отдел и в прокуратуру. Медики диагностировали у Рузаевой множество ушибов головы и тела, а также электроожоги.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве сотрудника полиции и его друга подозревают в пытках 20-летней девушки при помощи черенка от швабры и парогенератора. По данным канала, пострадавшую экстренно госпитализировали с разрывом внутренних органов.