Вынесен приговор заключенным, запытавшим сокамерника до инвалидности Пытавшие сокамерника заключенные из Приангарья получили до девяти лет тюрьмы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Свердловский районный суд Иркутска вынес приговор шести заключенным, которые ранее истязали сокамерника, сообщает пресс-служба суда. Им назначили наказание от шести до девяти лет колонии строгого и особого режима.

10 апреля 2024 года судом постановлен приговор в отношении шести осужденных, которые, отбывая наказание в виде лишения свободы в ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Иркутской области, совершили преступление в отношении осужденного Б., применив к нему насилие и нанеся телесные повреждения.

Судом подсудимым назначено наказание на сроки от шести до девяти лет лишения [свободы] с отбыванием наказания в исправительных колониях строгого, особого режима, — говорится в сообщении.

Дело о пытках в исправительной колонии Приангарья стало резонансным в феврале текущего года. Оно получило огласку после того, как осужденный покончил жизнь самоубийством. После истязаний со стороны сокамерников он стал инвалидом.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области задержали трех подростков за пытки и похищение сверстника. Уточняется, что потерпевший попал в реанимацию. Молодого человека удалось спасти благодаря школьнику, который стал очевидцем похищения.