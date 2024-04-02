Трех человек задержали за пытки подростка во Владимирской области РИА Новости: три подростка похитили и пытали сверстника под Владимиром

Трех подростков задержали во Владимирской области за пытки и похищение сверстника, сообщает РИА Новости. Потерпевший попал в реанимацию.

По данным следствия, двое несовершеннолетних и их 19-летний приятель позвали на улицу 17-летнего местного жителя. Его силой усадили в автомобиль и вывезли в лес, где избивали, в том числе бейсбольной битой, облили горючей жидкостью и подожгли. Молодого человека удалось спасти благодаря школьнику, который стал очевидцем похищения.

Местный участковый попытался остановить автомобиль компании, но, после непродолжительной погони, злоумышленники бросили машину и разбежались. Их задержали в тот же вечер. Потерпевшего доставили в реанимацию.

Ранее сотрудники правоохранительных органов установили личности трех 16-летних жителей Якутска и села Хатассы, которые принимали участие в групповом избиении сверстников возле ТРК «Туймаада». По данным ведомства, количество нападавших было больше.

Пострадавшие в результате инцидента подростки после лечения пройдут судебно-медицинскую экспертизу. Процедура позволит определить степень тяжести вреда здоровью после избиения, констатировали в МВД. Также к административной ответственности привлечены родители установленных участников конфликта.