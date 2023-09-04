Живодер из Тюмени до смерти забил енота поленом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три жителя Тюмени издевались над пойманным в лесу енотом, сообщил Telegram-канал SHOT. Происходящее живодеры записывали на видео, которое потом выложили в Сеть. Теперь кадры проверит региональное управление МВД.

По данным канала, три молодых человека засунули енота в мешок и отдали на растерзание своей собаке. Питомца дикое животное не заинтересовало, поэтому живодеры решили расправиться с ним самостоятельно. Один из тюменцев забил енота до смерти поленом.

Пользователям Сети пришлись подобные ролики не по душе, поэтому живодеры столкнулись со шквалом критики. Это вынудило их удалить соответствующий ролик. Полиция однако без внимания поступок молодых людей не оставила. Им грозит до трех лет лишения свободы по статье о жестоком обращении с животными.

Ранее в поселке Березовом Краснодарского края мужчина зарубил топором собаку на глазах у детей. Личность и мотивы живодера устанавливает полиция. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В Волгограде тем временем мужчина выстрелил в морду собаке из пистолета. Действия гражданина попали в объектив наружной камеры наблюдения. Полиция занимается поиском живодера. Уточняется, что инцидент произошел в микрорайоне Спартановка.