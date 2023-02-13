Житель Новосибирска может лишиться свободы за убийство трех кошек

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Новосибирска может лишиться свободы за убийство трех кошек. Калининский районный суд города получил для рассмотрения материалы уголовного дела, возбужденного по статье УК РФ о жестоком обращении с животными, повлекшее их гибель, сообщает «Сиб.фм». По данной статье, 55-летнему мужчине может грозить от трех до пяти лет заключения, штраф до 300 тысяч рублей или исправительные работы на срок до двух лет.

Инцидент произошел 21 октября 2022 года. К мужчине обратились с просьбой из-за неприятного запаха поймать трех кошек в квартире на улице Фадеева. Животных необходимо было доставить в приют, но вместо этого подозреваемый скинул их с балкона, а затем трупы животных выкинул в мусорный бак.

Зайдя в квартиру, обнаружил трех кошек на балконе квартиры, после чего взял их в руки и с силой сбросил с балкона на крыльцо подъезда. Спустившись вниз к подъезду и убедившись, что одно из животных еще подавало признаки жизни он нанес не менее трех ударов по нему ногой, отчего животное погибло. После сложил всех трех кошек в полиэтиленовый пакет и выбросил в мусорный бак, – уточнили в прокуратуре.

В Иркутской области ранее возбудили уголовное дело по факту убийства соседской собаки семейной парой. Им грозит срок до пяти лет за расправу над хаски. Уголовное дело по статьям «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий... с применением садистских методов» и «Умышленное уничтожение чужого имущества» направлено в Иркутский районный суд для рассмотрения по существу.