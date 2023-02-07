Иркутским живодерам грозит колония за жестокое убийство соседской собаки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Семейной паре живодеров из деревни Новая Еланка Иркутского района грозит лишение свободы сроком до пяти лет за расправу над соседской собакой хаски. Уголовное дело по двум статьям, «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий...с применением садистских методов», а также «Умышленное уничтожение чужого имущества», направлено в Иркутский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает KP.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

За жестокое обращение с животными предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа до 300 тысяч рублей, принудительных работ, а также лишение свободы на срок до пяти лет, — рассказали в ведомстве.

По данным прокуратуры, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выкрал собаку соседки и вывез ее в лес. Предварительно привязав животное к березе, он несколько раз ударил пса битой по голове, после чего зарубил. 37-летняя жена живодера все это время находилась рядом и снимала происходящее на камеру, а мужчина с удовольствием позировал с орудием убийства на камеру.

Как выяснили полицейские, житель Приангарья в алкогольном опьянении расправился жестоким образом с собакой в лесу, из-за того, что накануне животное забежало на их участок, — добавили в ведомстве.

В Тамбовской области ранее студентов одного из местных колледжей заподозрили в жестокой расправе над 10-летним котом. Двум фигурантам уголовного дела 18 лет, остальным — по 17. Издевательства над животным ученики колледжа записали на видео, кадры жестокого убийства кота они опубликовали в интернете.