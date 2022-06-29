Жителям Подмосковья рассказали про новый способ узнавать о задолженностях Налоговый эксперт Майфет: возможность узнавать о долгах по имейл или СМС пригодится индивидуальным предпринимателям

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Подмосковья смогут получать информацию об уплате налогов по электронной почте или СМС, что пригодится индивидуальным предпринимателям и юрлицам, сообщила налоговый эксперт Юлия Майфет. Физические лица видят задолженность в личном кабинете, а самозанятые граждане — в ежемесячных отчётах, отметила она в разговоре с «Радио 1».

Возможно, это будет необходимо индивидуальным предпринимателям, которые платят страховые взносы за себя и за работников, которые платят ежеквартально авансовыми платежами иные налоги. Им будет необходимо получать регулярное информирование о наличии задолженности. Что касается юридических лиц, допускаю, что им, особенно руководителям в плане контроля за своей бухгалтерией, это тоже будет необходимо, — сказала Майфет.

Она положительно отнеслась к цифровизации оплаты налогов, так как кабинет налогоплательщика и приложение для самозанятых упрощают этот процесс.

Госдума ранее приняла закон о введении единого налогового счета налогоплательщика, который позволит выполнять все налоговые обязательства одним платежом. Предполагается, что закон вступит в силу 1 января 2023 года. В рамках него налогоплательщик сможет закрыть все обязательства, указав ИНН и сумму каждого налога.