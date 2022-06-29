Госдума приняла закон о едином налоговом счете

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Госдума приняла закон о введении единого налогового счета налогоплательщика, который позволит выполнять все налоговые обязательства одним платежом, пишет РИА Новости. Предполагается, что закон вступит в силу 1 января 2023 года.

В рамках него налогоплательщик сможет закрыть все свои обязательства, указав свой ИНН и сумму каждого налога. В данный момент для оплаты необходимо заполнять множество различных платежных поручений с немалым количеством реквизитов. Такая мера упростит оплату, и ей смогут воспользоваться граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица.

Отмечается, что нововведение также избавит налогоплательщика от образования задолженности и переплаты по разным видам налогов.

Соответствующий закон позволит создать налогоплательщикам более комфортные условия уплаты налогов, сократить время оформления расчетных документов, а также исключить наличие у них одновременно задолженности и переплаты по разным видам налогов, — говорится в сообщении.

Ранее глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что россияне с высокими доходами должны платить больше налогов. Он предложил увеличить подоходный налог до 18% для сверхбогатых россиян.

Накануне депутат ГД Виталий Милонов предложил освободить на три года от уплаты транспортного налога водителей, купивших автомобили российского производства.