В России призвали повысить налоги гражданам с высокими доходами Миронов предложил увеличить подоходный налог для сверхбогатых россиян до 18%

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне с высокими доходами должны платить больше налогов, написал глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в своем Telegram-канале. Он предложил увеличить подоходный налог до 18% для сверхбогатых россиян.

Теперь надо двигаться дальше. Мы предлагаем принять поправки в Налоговый кодекс, которые позволят собирать дополнительные налоги. Считаю, что сверхбогатые люди должны платить 18% от доходов более 50 млн руб. в год, — написал депутат.

Ранее стало известно, что Минэкономразвития предлагает создать для крупных технологических компаний льготный налоговый режим. В эту категорию могут попасть разработчики и производители высокотехнологичных товаров, которые не подпадают под уже существующие льготы для IT-организаций.

Согласно подготовленному законопроекту, предложение направлено на поддержку компаний с выручкой от 1 млрд до 15 млрд рублей и которые находятся в трудном положении в связи со сложившейся макроэкономической ситуацией.