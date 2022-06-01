«Ведомости»: льготный налоговый режим создадут для технологических компаний

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Минэкономразвития предлагает создать для крупных технологических компаний льготный налоговый режим. В эту категорию могут попасть разработчики и производители высокотехнологичных товаров, которые не подпадают под уже существующие льготы для IT-организаций, пишут «Ведомости».

Согласно подготовленному законопроекту, предложение направлено на поддержку компаний с выручкой от 1 млрд до 15 млрд рублей и которые находятся в трудном положении в связи со сложившейся макроэкономической ситуацией.

Ведомство предлагает освободить такие компании от налога на прибыль и на имущество, а также снизить им ставки страховых взносов с 15% до 7,6%. При этом доля доходов от реализации разработанных и произведённых товаров должна составлять не менее 70% в общей выручке компании. Одним из главных условий станет объём дивидендных выплат, который в течение трёх последних лет не должен превышать 15% от налоговой базы по налогу на прибыль.

Аккредитацией компаний будет заниматься Минэкономразвития, которое составит реестр, куда войдут не более 850 компаний. Согласно расчётам, выпадающие доходы бюджетной системы в 2022 году в случае введения таких мер не превысят 73,3 млрд рублей.

Документ планируется внести на рассмотрение в правительство в июне.

Ранее сообщалось, что 13 предприятий Росатома, включая «Гринатом», «Консист-ОС», «Цифрум» и другие включены в реестр IT-компаний Минцифры. Сотрудники этих организаций могут получить ряд государственных льгот, например, отсрочку от призыва на военную службу.