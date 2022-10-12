Жителя Читы оштрафовали на 650 тысяч рублей за пьяный дебош в самолете

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Читы получил штраф в 650 тысяч рублей за пьяный дебош во время рейса Екатеринбург — Чита. Хулиган нецензурно оскорблял пассажиров и экипаж воздушного судна, а также избил бортпроводника, сообщает «КП-Иркутск» со ссылкой на Черновский районный суд Читы.

35-летний читинец во время полета распивал спиртные напитки, разрешенные для провоза на борту. Однако в какой-то момент хмель основательно ударил мужчине в голову, и сибиряк стал вести себя вызывающе, развязно и мешать другим пассажирам. В результате бортпроводник был вынужден изъять у него бутылку с недопитым алкоголем. Этот поступок еще больше разозлил буйного пассажира, после чего авиахулиган принялся оскорблять всех присутствующих на борту самолета и пинать ногами переднее пассажирское кресло, в результате чего был препровожден бортпроводником в хвостовую часть самолета.

Продолжая свои пьяные выходки, авиадебошир нанес не менее двух ударов руками по лицу, шее и конечностям бортпроводника, сообщили в пресс-службе читинского суда.

Во время заседания мужчина пояснил, что выпил во время полета, чтобы успокоить нервы, а все произошедшее с ним потом в полете он помнит плохо. Очнулся мужчина, по его словам, уже связанный ремнями. Суд признал авиадебошира виновным в грубом нарушении общественного порядка по статье «Хулиганство» и оштрафовал на 650 тысяч рублей.

Ранее президент Шереметьевского профсоюза лётного состава Игорь Дельдюжов рассказал, что дебоширы — это проблема определённых рейсов — курортных, чартеров в Египет, Таиланд или на Кубу. Пассажиры пьют за несколько дней до рейсов и приходят на них уже «заряженные». К тому же люди покупают алкоголь уже после досмотра и потом пьют его в салоне. На такие рейсы ставят мужчин-бортпроводников.