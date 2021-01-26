Жителя Абакана арестовали за призывы к участию в акции 23 января

https://static.news.ru/photo/952f5742-5fd7-11eb-bf5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Городской суд Абакана арестовал местного жителя Ивана Богатырёва за призывы в социальных сетях к участию в акции в поддержку Алексея Навального, которая состоялась 23 января.

Мужчина проведёт в заключении 10 суток. Его осудили по статье о нарушении установленного порядка проведения публичного мероприятия.

Признать Богатырёва Ивана Сергеевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 <...> и назначить ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток, — говорится в постановлении суда.

В течение 10 суток мужчина может обжаловать это решение в Верховном суде Хакасии, передаёт РИА Новости.

23 января во многих городах России прошли митинги в поддержку Навального. Глава сети штабов оппозиционера утверждает, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. По данным «ОВД-Инфо», в Абакане в ходе акции силовики задержали не меньше 25 человек.

По всей стране были задержаны несколько тысяч человек. При этом силовики массово отводили в автозаки и представителей СМИ. Как позже заявили в Союзе журналистов, репортёров задерживали, несмотря на то что на них были жёлтые спецжилеты и нарукавники с надписью «Пресса», а также удостоверения и редакционные задания, писал NEWS.ru.