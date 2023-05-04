Жительницу Красноярска заподозрили в организации убийства своих детей

Фото: shutterstock.com

Полиция Красноярска задержала пенсионерку, подозреваемую в организации убийства своих сына и дочери. Предполагается, что женщина таким образом хотела решить проблему недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба главка МВД по региону.

Сотрудники уголовного розыска МУ МВД России «Красноярское» задержали подозреваемую в организации убийства своих детей. Оперативникам поступила информация о том, что жительница краевого центра 1956 года рождения, желая остаться единственной владелицей недвижимости, заказала убийство сына 1978 года рождения. и дочери 1974 года рождения, — говорится в сообщении.

Как полагает следствие, для осуществления задуманного женщина обратилась к знакомому. В назначенный день исполнитель сообщил, что выполнил часть работы и готов предоставить доказательства убийства дочери. Во время передачи 80 тысяч рублей в качестве оплаты за проделанную работу пенсионерку задержали.

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заключении женщины под стражу. В настоящее время правохранители выясняют все остоятельства совершенного преступления.

Ранее в Барнауле 57-летняя местная жительница была отправлена под домашний арест за организацию заказного убийства своей невестки. По данным следователей, свекровь испытывала настолько сильную личную неприязнь к супруге своего сына, что решила заказать ее убийство.

Также сообщалось, что на Алтае свекровь зарубила топором 18-летнюю возлюбленную сына, вместе с сожителем сожгла убитую в печи и сбросила останки девушки в болото.