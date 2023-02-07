Жительнице Чечни отказались выдать загранпаспорт без сопровождения мужчины «Осторожно, новости»: жительнице Чечни отказались выдать загранпаспорт без сопровождения мужчины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совершеннолетней жительнице Чечни отказались оформлять загранпаспорт без сопровождения старшего родственника мужского пола, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на правозащитную организацию «СК SOS». Адвокат девушки подал жалобу на сотрудников ФМС, поскольку данное решение противоречит российскому законодательству.

Институт поручительства вообще невозможен, не предусмотрен при выдаче документа, удостоверяющего личность, — заявил защитник жительницы Чечни.

Правозащитники утверждают, что данный случай не первый в республике. По их словам, сотрудники Управления по вопросам миграции периодически требуют у женщин, чтобы при оформлении документа присутствовал «поручитель» — взрослый мужчина, однако никаких законных оснований для этого нет.

Ранее авторы Telegram-канала 1ADAT («Народное движение Адат» признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) сообщали, что в Чечне стали массово похищать мужчин, которые подали заявления на получение загранпаспортов после объявления частичной мобилизации. По данным организации, на территории региона введен негласный запрет на выдачу документов. Власти республики не подтверждают эту информацию.

На сайте госуслуг ранее появилась информация, что со 2 февраля выдача биометрических загранпаспортов сроком на 10 лет в России будет приостановлена. Ограничения связаны с проблемами на Московской печатной фабрике АО «Гознак». Выдача паспортов будет возобновлена ко второй половине марта 2023 года. При необходимости выехать за границу следует подать заявление на оформление загранпаспорта старого образца, срок его действия составляет пять лет.