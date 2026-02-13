Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 16:47

Жительница Нижнего Тагила рассказала о провокациях со стороны бывшего мужа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Жительница Нижнего Тагила после 15 лет брака подвергается провокациям со стороны бывшего мужа, сообщает «Поясним за Тагил» со ссылкой на саму пострадавшую. По ее словам, мужчина распространил в соцсетях видеозапись, на которой она якобы занимается похищением мотоцикла.

Эту выходку я ожидала — такое происходило постоянно, человек он такой. Мог бы просто позвонить по поводу мотоцикла, но решил выложить все в Сеть. Я в соцсетях выложила, как он меня избивал, дала огласку. На что он в ответ обвинил меня в краже мотоцикла. А меня просто попросили освободить парковку, — рассказала экс-супруга.

Она отметила, что выкладывала в сеть информацию об избиениях со стороны бывшего мужа, а также рассказывала, что он похитил ее документы и оформил на женщину несколько кредитов. Сейчас тагильчанка переживает, что бывший супруг будет продолжать попытки очернить ее репутацию.

Ранее сообщалось, что житель Нижнекамска по имени Дмитрий, который систематически преследовал бывшую девушку Ирину и выдавал себя за другого человека, получил 2,5 года условно. Суд позволил ему свободно покидать дом, ограничив только смену жилья без уведомления органов.

Нижний Тагил
отношения
соцсети
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Слуцкий назвал главный плюс нового раунда переговоров по Украине в Женеве
Цены на огурцы бьют рекорды: что происходит, когда подешевеют
Появились кадры штурма здания опасной секты в российском регионе
Сложные узлы из металла: почему заказчики уходят от зарубежных поставок
«Харьков за Пушкина»: зачем в городе возрождают языковые патрули
«Все нормативы»: Лукашенко пообещал проверить физподготовку Хренина
Как отметить Масленицу и не нарушить православные традиции. Топ-6 советов
Песков объяснил выбор Женевы для нового этапа переговоров
Гуменник попал в топ-15 лучших образов Олимпиады-2026 по версии Vogue
Раскрыт исход битвы бизнесмена и Киркорова за пирс и теннисный корт
Женщина толкнула коляску с годовалой дочерью под проезжавшую машину
Разгрузка оборудования для АЭС в Египте обернулась гибелью человека
Академик раскрыл статистику заболевания детским раком в России
Мерц признал слабость Евросоюза перед Россией
Африканист объяснила, зачем Нигер объявил войну Франции
Посмотреть в глаза: Жизель Пелико навестит мужа-насильника в тюрьме
Испания, отношения с Домогаровым, дети: как живет Марина Александрова
Как добиться перерасчета за ЖКУ в 2026 году: пошаговая схема
Суд арестовал замгубернатора Челябинской области из-за 2 млн рублей
Легендарный лыжник раскритиковал FIS за отсутствие конкуренции
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.