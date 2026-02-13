Жительница Нижнего Тагила рассказала о провокациях со стороны бывшего мужа

Жительница Нижнего Тагила после 15 лет брака подвергается провокациям со стороны бывшего мужа, сообщает «Поясним за Тагил» со ссылкой на саму пострадавшую. По ее словам, мужчина распространил в соцсетях видеозапись, на которой она якобы занимается похищением мотоцикла.

Эту выходку я ожидала — такое происходило постоянно, человек он такой. Мог бы просто позвонить по поводу мотоцикла, но решил выложить все в Сеть. Я в соцсетях выложила, как он меня избивал, дала огласку. На что он в ответ обвинил меня в краже мотоцикла. А меня просто попросили освободить парковку, — рассказала экс-супруга.

Она отметила, что выкладывала в сеть информацию об избиениях со стороны бывшего мужа, а также рассказывала, что он похитил ее документы и оформил на женщину несколько кредитов. Сейчас тагильчанка переживает, что бывший супруг будет продолжать попытки очернить ее репутацию.

