Жительница Красноярска привезла гроб к краевой администрации

Перед зданием краевого правительства в Красноярске местная жительница Наталья Мамедярова решила устроить похороны. Женщина привезла с собой маленький чёрный гроб, в котором она собиралась проводить в последний путь «экологию и чистый воздух».
На гробике женщина разместила наклейки со словами «газификация», «чистый воздух», «река Амбарная» и «река Далдыкан», а сверху на крышку положила две гвоздики,
До этого экоактивистка говорила, что у неё трое детей и она не хочет, чтобы на их здоровье влияли проблемы экологии в городе.
Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила доработать поправки в законодательство «в части обеспечения исполнения собственниками объектов промышленной инфраструктуры обязанности по ликвидации причинённого вреда окружающей среде». Выполнить работу необходимо до 1 марта, сообщал NEWS.ru.