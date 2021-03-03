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Жительница Красноярска привезла гроб к краевой администрации

12:58, 03 марта 2021 24
Фото: Я [в] Красноярске/vk.com

Перед зданием краевого правительства в Красноярске местная жительница Наталья Мамедярова решила устроить похороны. Женщина привезла с собой маленький чёрный гроб, в котором она собиралась проводить в последний путь «экологию и чистый воздух».

На гробике женщина разместила наклейки со словами «газификация», «чистый воздух», «река Амбарная» и «река Далдыкан», а сверху на крышку положила две гвоздики, пишет «МК в Красноярске». Полицейские, которые дежурили у администрации губернатора на проспекте Мира, Мамедярову задерживать не стали, а просто дождались, пока она закончит акцию.

До этого экоактивистка говорила, что у неё трое детей и она не хочет, чтобы на их здоровье влияли проблемы экологии в городе.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила доработать поправки в законодательство «в части обеспечения исполнения собственниками объектов промышленной инфраструктуры обязанности по ликвидации причинённого вреда окружающей среде». Выполнить работу необходимо до 1 марта, сообщал NEWS.ru.

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