Жительница Улан-Удэ разбрасывает свои фекалии по подъезду на самоизоляции

https://static.news.ru/photo/552ee04e-78de-11ea-8292-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жильцы подъезда многоквартирного дома в Улан-Удэ (Бурятия) несколько лет жалуются на хулиганство соседки. Ситуация усугубилась во время объявленной самоизоляции на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).

пишет «МК в Бурятии». За помощью пострадавшие обратились к митрополиту Улан-Удэнскому и Бурятскому Савватию. По словам очевидцев, гражданка живёт одна, безработная, к себе никого не пускает, но окружающим не даёт спокойно существовать,«МК в Бурятии». За помощью пострадавшие обратились к митрополиту Улан-Удэнскому и Бурятскому Савватию.

Мы отчаялись, мы устали, мы не можем находиться в самоизоляции, потому что от шума, крика, ругани, постоянных угрожающих звуков нам нет покоя. Обращение к представителям власти Бурятии не помогло, к органам судейского сообщества тоже, — говорится в заявлении.

Соседи рассказали, что женщина стучит по стенам, громко ругается, высматривает пожилых людей на площадке перед квартирой, а также разбрасывает собственные фекалии по почтовым ящикам, балконам и на придомовой территории.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Крыма разрешили местным жителям самостоятельно ухаживать за своими пожилыми и больными родственниками во время действия режима изоляции, вступившего в силу на фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции.