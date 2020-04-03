Крымчане во время изоляции смогут сами помогать пожилым родственникам

Власти Крыма разрешили местным жителям самостоятельно ухаживать за своими пожилыми и больными родственниками во время действия режима изоляции, вступившего в силу на фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Живущие на полуострове граждане будут иметь возможность приносить родным товары первой необходимости. Кроме того, в Крыму в период изоляции будут работать адвокаты. Им позволят следовать к месту оказания юридической помощи или судебного разбирательства.
На территории полуострова режим самоизоляции будет действовать с 3 по 6 апреля,
Всего в Крыму выявлены 15 инфицированных COVID-19, в Севастополе — 5.
Как ранее писал NEWS.ru, в отношении зараженного коронавирусом жителя Крыма, который не соблюдал режим самоизоляции, возбудили уголовное дело. Это первый случай, когда полицейские решили привлечь нарушителя к такой ответственности.
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