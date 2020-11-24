Жители Санкт-Петербурга не увидят новогодний салют

https://static.news.ru/photo/25bc0a96-2e3f-11eb-8e48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Санкт-Петербурга решили отменить в городе традиционный новогодний салют из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы местного комитета по культуре.

Отмечается, что отмена салюта но Новый год — не единственная мера, принятая на фоне пандемии. Также в городе на Неве ограничено посещение массовых мероприятий для граждан моложе 18 и старше 65 лет. Указанные решения петербургские власти приняли в связи с правилами, которые установил Роспотребнадзор.

Традиционно в городе каждый год на Дворцовой площади проходила встреча с Дедом Морозом. Это мероприятие также отменили. Однако для праздничного эфира подготовят принципиально новую программу с участием лучших творческих коллективов. Шоу будут показывать 31 декабря. Участниками программы станут звёзды отечественной поп-сцены.

В общей сложности в Петербурге состоится более 180 новогодних мероприятий (онлайн и оффлайн). Все они пройдут в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, передают «Невские новости».

Как ранее писал NEWS.ru, трое фельдшеров подали иск к администрации Центрального района Санкт-Петербурга. Они настаивают на выплатах по COVID-19.