Жители Рязани потребовали от губернатора сохранить исторический город

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Активисты рязанской инициативы «Есенин-Центр» выступили против сноса исторической части города. Соответствующую петицию, адресованную губернатору региона Николаю Любимову, они разместили в Сети.

Губернатор Рязанской области Николай Викторович Любимов, остановите процесс уничтожения исторического архитектурного наследия города Рязани. Проявите волю, заставьте своих подчинённых уважать закон Российской Федерации и мнение жителей города Рязани, — говорится в петиции.

Авторы обращения требуют от главы региона оказать содействие в принятии «Проекта границ территории, предмета охраны и требований к градостроительным регламентам, в границах территории исторического поселения регионального значения города Рязани». Данный документ разработан Российским институтом градостроительства и инвестиционного развития. Работы приняты Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Рязанской области.

Согласного этому проекту, весь исторический центр города подлежит регулированию новой застройки по типам существующих домов и их высоте, а также по оформлению фасадов. Наиболее выразительные из них включены в перечень ценных градоформирующих объектов, и их снос запрещается. В случае утраты на том же месте придётся строить такой же дом. Регламенты исторического поселения должны учитываться в Правилах застройки и генплане Рязани.

Как рассказал один из активистов рязанского «Есенин-Центра», градозащитник Андрей Петруцкий, активисты выступили с обращением после того, как в историческом центре Рязани был снесён старинный особняк в стиле модерн. Объект демонтировали с согласия его собственника.

У рязанских властей нет, к сожалению, чёткого плана, как сохранять уникальные деревянные дома Рязани. Их вполне устраивают пустыри в центре города, огороженные заборами. Но дорогая земля в историческом центре города не может служить основанием для уничтожения исторически ценных градоформирующих домов, — отметил Петруцкий.

Он полагает, что Николай Любимов имеет возможность утвердить проект и «спасти многие деревянные дома Рязани, которые не являются памятниками, но ценны как элементы исторической градостроительной среды».

Лишь в этом случае анархии архитектурных безобразий по строительству в историческом центре будет положен конец. Строительное лобби сильнейшем образом препятствует принятию этого документа, который прописан в рамках федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», — добавил Андрей Петруцкий.

Как писал NEWS.ru, в марте губернатор Рязанской области Николай Любимов обещал предоставить здание культурно-активистской институции «Есенин-Центр». Предполагается, что это место должно стать точкой притяжения для градозащитников, краеведов и авторов культурных проектов, а также штабом по поэтапному освобождению территории музея-заповедника «Есенинская Русь» от незаконной застройки.