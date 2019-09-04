Катастрофической назвали ситуацию вокруг музея-заповедника Сергея Есенина и достопримечательного места «Есенинская Русь» в селе Константиново Рязанской области участники проекта «Добровольцы культуры», а также местные волонтёры и общественники. Они провели 4 сентября пресс-конференцию и напомнили, что на протяжении нескольких лет с разрешения местных властей в окрестностях исторического объекта велось коттеджное строительство, а также существует неопределённость со статусом земельных участков. Это происходит несмотря на протесты федеральных ведомства и личное вмешательство президента Владимира Путина. Происходящее, по мнению активистов, грозит уничтожением памятного объекта.

Как рассказали News.ru волонтёры проекта «Добровольцы культуры», власти Рязанской области начиная с 2008 года неоднократно меняли границы населённых пунктов на территории зоны охраны Государственного музея-заповедника Сергея Есенина, что позволило изменить разрешённый вид использования этих земель. В частности, администрация Рыбновского района области разрешала вести строительство в культурном центре, что противоречит требованиям сохранения открытых пространств в зоне охраняемого природного ландшафта.

В 2013 году правительство Рязанской области приняло несколько постановлений, которые уменьшили территорию охраны объектов культурного наследия с 37 до 17,5 тысяч га. Позднее эти решения всё же отменили под нажимом общественности, но коттеджное строительство на землях музея-заповедника продолжилось, несмотря на замечания Минкультуры.

. Памятник поэту Сергею Есенину на территории Государственного музея-заповедника С.Есенина в селе Константиново Александр Рюмин/ТАСС

Ещё в 2014 году в управлении ФССП по Рязанской области говорили, что ни одного судебного производства в отношении незаконной постройки в зоне музея-заповедника местными властями не было возбуждено, а программой территориального планирования региона до 2025 года предусмотрено возведение восьми новых элитных посёлков в пределах природоохранной зоны.

Об истории застройки есенинских мест в апреле 2014 году на медиафоруме в Петербурге рассказали президенту Владимиру Путину. Тогда главный редактор рязанской «Новой газеты» Алексей Фролов сообщил, что владельцами земельных участков и построенной на них недвижимости оказались среди прочих чиновники регионального и федерального уровней. В ответ глава государства обещал отреагировать на происходящее, а также поручив тогдашнему губернатору региона Олегу Ковалёву и различным профильным ведомствам принять меры.

Сейчас посмотрим, что там происходит, если это то, что вы сказали, то ума немного у этих людей, кто так делает, — прокомментировал Путин.

В следующий раз на федеральном уровне ситуация в Константиново прозвучала на заседании президентского Совета по культуре в декабре 2018 года. Тогда о происходящем в Рязанской области Владимиру Путину рассказал глава центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) и член российской Комиссии по делам ЮНЕСКО Артём Демидов. По его словам, в 2013-2016 годах несколько участков «Есенинской Руси» на берегу Оки «были незаконным образом переведены из федеральных земель охранного статуса в земли поселений».

Появились трехметровые заборы на высоком берегу Оки, коттеджи. Это не просто вызывает возмущение у федеральных экспертов, у общественности, но и у местных жителей. И за эти два года лично губернатором, вице-губернатором, его командой, государственной инспекцией и подразделением нашей общественной организации проведена очень большая работа по сбору этого материала. Сегодня он направлен в правоохранительные органы, в Следственный комитет, в прокуратуру. Я бы просил поддержать, учитывая то, что я сказал выше про то, как у нас редко доходит до реальной ответственности, — цитирует Демидова «Новая газета в Рязани».

Между тем, как пояснили в Общероссийском народном фронте, по рекомендации Минкультуры РФ ещё с февраля 2017 года была приостановлена выдача разрешительной документации на строительство в границах достопримечательного места. Позднее по инициативе губернатора Рязанской области Николая Любимова границы охранных зон музея-заповедника были внесены в Росреестр и правительство региона 26 февраля 2019 года утвердило их. Однако 23 мая Рязанский облсуд отменил это решение, удовлетворив иск неких Анастасии Васильевой и Владимира Моргунова, что по мнению градозащитников, вновь ставит под угрозу сам факт существования «Есенинской Руси».

Окрестности села Константиново. Вид на реку Оку Юрий Кавер/РИА Новости

Как заявил на пресс-конференции 4 сентября основатель движения «Архнадзор» Константин Михайлов, к настоящему времени в Константиново удалось остановить остановить массированное строительство, однако данная локальная победа музейного сообщества и защитников культурного наследия остаётся туманной из-за «лоббистского контрнаступления». «Государство вынуждено платить за аппетиты отдельных своих представителей культурным наследием. Расплачивается Сергей Александрович Есенин», — прокомментировал ситуацию Михайлов.

Для того, чтобы решить проблему, градозащитник предложил ввести мораторий на изменение охранных режимов и регламентов на несколько лет, что позволит «пресекать создание постоянных лазеек».

В свою очередь, глава рязанского отделения ВООПИиК Андрей Петруцкий пояснил, что получить точную информацию о количестве выданных разрешений на строительство в «Есенинской Руси» невозможно.

Окрестности Константиново душат коттеджными посёлками. Чтобы попасть в родную деревню Есенина, мы должны обозреть всё убожество местных застройщиков. Ни один судебный пристав не может подойти к дому, уже по решению суда предназначенному к сносу — боятся, — прокомментировал происходящее Петруцкий.

Присутствующий на пресс-конференции писатель Захар Прилепин (в октябре в свет выходит его книга «Есенин») считает, что культурное наследие в Константиново в корыстных целях уничтожают определённые «политические персонажи».

Сам я родился в рязанской деревне. И для меня это часть моего естества, часть тела моего, моей физиологии. Я смотрю на разрушение исторического облика Константинова, как на происходящее внутри меня — болезненно. Люди, которые сегодня якобы по незнанию вовлечены в покупку разнообразных участков и строительство там домов, они, тоже должны быть в курсе. Но дело, конечно, не в них, а в определённых действующих и бывших политических персонажах, уничтожающих культурное наследие в совершенно очевидных корыстных целях. На них должны быть направлены софиты, — сказал Захар Прилепин.

Участники пресс-конференции обещали обратиться в Генпрокуратуру с предложением начать проверку по фактам выдачи разрешений на строительство и застройки достопримечательного места. Кроме этого, они предложили включить в действующее законодательство об охране культурного наследия понятие «культурный ландшафт», а также уточнения определения «достопримечательное место», поскольку сегодня этот статус не мешает манипулировать режимами градостроительной деятельности.

Музей в селе Константиново, где Сергей Есенин жил со своими родителями и сёстрами, решением Минкульта РСФСР был открыт 2 октября 1965 года по случаю 70-летия поэта. В марте 1984 года комплекс, включающий в себя крестьянскую усадьбу Есениных, поместье Любови Кашиной с парком и усадебным домом, а также здание школы в городе Спас-Клепики и церковь Казанской иконы Божией Матери стал Государственным музеем-заповедником.