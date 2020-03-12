https://static.news.ru/photo/91d96118-646b-11ea-8758-fa163e074e61_660.jpg Памятник Сергею Есенину Фото: Global Look Press

Власти Рязанской области предоставят историческое здание культурно-активистской институции «Есенин-Центр». Об этом сообщил губернатор региона Николай Любимов на встрече с писателем и координатором проекта «Добровольцы культуры» в рамках Общероссийского народного фронта Захаром Прилепиным.

Как сообщили NEWS.ru в окружении Прилепина, Любимов откликнулся на инициативу литератора о создании в Рязани «Есенин-центра». Чиновник обещал в ближайшее время предоставить одно из исторических зданий для новой структуры.

По замыслу Захара Прилепина «Есенин-Центр» должен стать местом притяжения для активистов-градозащитников, краеведов, авторов культурных проектов. Кроме этого, новая институция должна стать своего рода штабом по поэтапному освобождению территории музея-заповедника «Есенинская Русь» от незаконной застройки.

Как писал NEWS.ru в сентябре 2019 года представители проект «Добровольцы культуры» назвали катастрофической ситуацию вокруг музея-заповедника Сергея Есенина в селе Константиново Рязанской области. Они напомнили, что на протяжении нескольких лет с разрешения местных властей в окрестностях исторического объекта велось коттеджное строительство, а также существует неопределённость со статусом земельных участков.

Это происходит несмотря на протесты федеральных ведомств и личное вмешательство президента Владимира Путина, грозя уничтожением памятного объекта. Позднее Прилепин проинформировал об этой ситуации рязанского губернатора.