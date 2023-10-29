Жители Ростова-на-Дону сообщили о звуках взрывов в небе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Ростова-на-Дону сообщили о громких звуках взрывов в небе, сообщает Telegram-канал «161.RU | Новости Ростова». Как заявил губернатор региона Василий Голубев, сработала система противовоздушной обороны, поразив воздушные цели. Последствий на земле нет.

В 11:25 успешно отработала система ПВО. Воздушная цель поражена. Последствий на земле нет. Прошу сохранять спокойствие, — написал Голубев в Telegram-канале.

За минувшие сутки российские средства ПВО сбили по меньшей мере два украинских военных самолета. Как сообщили в Министерстве обороны России, речь идет об истребителе МиГ-29 и штурмовике Су-25, которые были ликвидированы в районах населенных пунктов Терновка Днепропетровской области и Дарьевка Херсонской области. Помимо этого, российские военные сбили 36 беспилотников над территорией новых регионов РФ.

Ранее представителей МАГАТЭ уведомили о попытке украинских военных атаковать атомную электростанцию в Курской области. Гендиректор организации Рафаэль Гросси заявил, что ситуация в сфере ядерной безопасности по-прежнему остается нестабильной. По его словам, специалисты МАГАТЭ приложат все усилия для предотвращения ядерных аварий.