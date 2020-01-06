https://static.news.ru/photo/b78bbe8a-3214-11ea-8d54-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Жители Казани устроили давку в местном гипермаркете на улице Фучика. Очевидцы сообщают, что у дверей магазина образовалась большая толпа людей из-за объявленных скидок.

В соцсетях рассказывают, что люди буквально начали ломиться внутрь, несколько человек устроили борьбу за бананы по низкой цене. Участники дискуссии в Сети отметили, что распродажа была объявлена в связи с закрытием супермаркета.

Бабушки, которые кричали, чтобы их пропустили и не толкали, как только попали в магазин, резко побежали искать товар, но почти все полки оказались пустыми. Все, кто хоть что-то нашёл, выстроились на кассы в многометровые очереди, — делятся очевидцы в соцсетях.

Как ранее писал NEWS.ru, дети на новогоднем празднике в драматическом театре в Улан-Удэ устроили давку из-за сладостей. Угощения из мешка раздавал переодетый в костюм актёр, которому потом пришлось убегать от толпы.