Опубликовано видео массового схода у школы в Химках, где изрезали девочку Жители Химок собрались у школы для защиты учительницы после поножовщины

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Родители учеников школы в Химках, где девочка изрезала ножом одноклассницу, устроили массовый сход со сбором подписей в защиту классной руководительницы, уволенной после инцидента, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, родители переживают, что учительнице может грозить тюремный срок по делу о халатности. В подмосковном СК при этом опровергли сообщения о возможном привлечении классного руководителя к уголовной ответственности.

Я просто пришла подписаться в защиту учительницы, потому что я не считаю ее виноватой, она учитель математики, она знает свое дело, она преподает. <...> Отличный педагог, случай жуткий, конечно, но слишком много ответственности возлагается на учителей, — заявили некоторые из собравшихся у школы.

На массовый сход у лицея в Химках пришли родители учеников, а также выпускники учительницы математики. Родители заявили, что руководительницу класса после поножовщины между ученицами уволили одним днем. Добиваясь восстановления педагога в должности, люди собирают подписи, планируя направить соответствующие заявления региональным властям и в прокуратуру.

В связи с распространяемой в социальных медиа информацией о возможном привлечении к уголовной ответственности классного руководителя учениц химкинского лицея, в котором была ранена девочка, сообщаем, что данные сведения не соответствует действительности, — говорится в сообщении ГСУ СК по Подмосковью.

Поножовщина случилась в химкинском лицее 7 февраля. Пятиклассница с ножом напала на сверстницу в туалете, а затем вернулась в класс и объявила всем, что убила ее. Пострадавшую девочку госпитализировали. В подмосковный СК для разбирательства были переданы уголовные дела о покушении на убийство школьницы и по факту халатности.

10 февраля детский омбудсмен в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что состояние здоровья 11-летней пострадавшей улучшается. По ее словам, школьницу перевели в обычную палату, у нее уже появился аппетит, а раны заживают.