Жители Хабаровского края ликвидировали 354 свалки

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Татарстан
В Набережных Челнах экс-директора драмтеатра осудили на два года условно за присвоение госсредств и злоупотребление должностными обязанностями, сообщает inkazan.ru. Свою вину он признал частично, при этом заявив, что всё делал только в интересах театра и своих сотрудников.
Башкирия
В Уфе 57-летнего охранника коррекционной школы-интерната подозревают в сексуальном посягательстве на воспитанниц, пишет mkset.ru. Девочки 13 и 14 лет пожаловались на его действия директору школы. Сейчас в ситуации разбирается СК.
Нижегородская область
Начальник УРЛС ГУ МВД России по Нижегородской области получил два года тюрьмы за взятки, пишет newsnn.ru. Он за 25 тысяч рублей «помог» получить новое звание своему коллеге. Ещё одну взятку он принял в виде импортной встраиваемой плиты за 40 тысяч рублей.
Удмуртия
Житель Удмуртии во время пьяной ссоры избил свою сожительницу и лёг с ней спать, udm-info.ru. На утро оказалось, что женщина скончалась от побоев.
Ростовская область
В Ростове-на-Дону будут судить работников местного автосервиса. Как пишет rostovgazeta.ru, они завышали цены на автомобили и угрожали клиентам, заставляя покупать их в кредит.
Приморье
Во Владивостоке из окна третьего этажа «ковидного» госпиталя выпала женщина, пишет vostokmedia.com. Её смерть подтвердили в администрации больницы, СК проводит проверку обстоятельств.
Омская область
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В мясе и молоке из Омска нашли лекарства и микробы. Как пишет gorod55.ru, 12% продуктов, произведенных на территории региона, не соответствуют установленным требованиям. В образцах мяса и молока обнаружили тетрациклин, левамизол или офлоксацин, а также бактерии сальмонеллы и листерии. Более чем у 20 производителей отобрали лицензию.
Оренбургская область
В Оренбурге 9-летняя школьница скончалась в стоматологической клинике. Как пишет 56orb.ru, операцию ребенку откладывали несколько месяцев, так как зубные кабинеты были закрыты из-за коронавируса. В итоге, когда всё-таки удалось записаться к врачу на приём, было решено удалять зуб под анестезией. Вывести из наркоза девочку не смогли. Прокуратура начала проверку.
Карелия
Ребёнок в Петрозаводске получил сильный ожог от футболки. Как сообщает karelinform.ru, мать мальчика купила футболку с принтом в виде маски для подводного плавания. Внутри этого рисунка была синяя жидкость, которая блестела и переливалась. Школьник получил сильный химический ожог на половину торса, когда жидкость неожиданно вытекла и попала на кожу.
Тюменская область
Тюменцев стали чаще кусать их домашние животные. Как сообщает nashgorod.ru, в этом году к специалисту рабиологу ОКБ№ 2 обратились 984 человека. Из них 609 взрослых и 375 детей. По словам врача, люди нередко думают, что их питомцы больны бешенством, хотя укусы следуют после того, как хозяева наступают животным на хвост или отбирают у них еду. Специалист напомнил, что питомцы, которые не выходят на улицу, почти не имеют шансов заразиться бешенством.
Хабаровский край
ЖКХ Хабаровского края/gkh_27/instagram.com
Почти 100 тысяч жителей Хабаровского края ликвидировали 354 свалки. Как сообщает transsibinfo.com, уборка проводилась в рамках краевого субботника. Люди убрали 12 тысяч дворов, 192 спортивных площадок, а также очистили 4,3 тысячи кв. метров дорожного покрытия.
Ставропольский край
День города в Минеральных водах закончился стрельбой. Как пишет newstracker.ru, двое мужчин поссорились и начали драться, после чего один из них достал травматических пистолет и открыл огонь. По словам очевидца, место, где произошел конфликт, славится постоянными драками и стрельбой. Многим нарушителям это сходит с рук.
Челябинская область
Жителям Челябинской области нечем дышать из-за эндогенных пожаров. Как пишет «Курс дела», жители Копейска и Старокамышинска пожаловались на едкий запах. Чиновники зафиксировали три очага возгорания рядом с озером Курочкино, где экологи возьмут пробы воздуха.
ХМАО
Режим самоизоляции в ХМАО для беременных, пенсионеров и жителей с хроническими заболеваниями продлили до 18 октября, сообщает muksun.fm. Также до 18 октября продлен запрет на работу развлекательных заведений. Губернатор ХМАО заверила жителей, что повторное введение более серьёзных ограничений пока не рассматривается.
Волгоградская область
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Волгоградской области установят более жёсткий контроль за соблюдением масочного режима, особенно в транспорте, на объектах общепита и торговли. Как сообщает издание novostivolgograda.ru, губернатор Андрей Бочаров также потребовал усилить контроль за соблюдением режима самоизоляции прибывшими из-за рубежа до получения результатов теста на коронавирус.
Свердловская область
В Екатеринбурге СК начал проверку по делу о нападении 20 собак на женщину с ребёнком, пишет издание tagilcity.ru. В ходе доследственной проверки планируют опросить пострадавшую, а также очевидцев происшествия. Будет выяснено, принимались ли меры по отлову бродячих животных уполномоченными должностными лицами администрации района.
Ленинградская область
В Петербурге врач-эндокринолог побил охранника аэропорта Пулково. Подозреваемого задержали в Луге спустя год после инцидента. Как сообщается на портале newia.ru, в октябре прошлого года у первого терминала петербургского аэропорта Пулково эндокринолог подрался с охранником — того госпитализировали с тяжелыми травмами. По месту жительства и на работе 34-летний врач-эндокринолог характеризуется крайне положительно, так что его отпустили под подписку о невыезде до окончания следствия.
Хакасия
Сергей Киселев/АГН «Москва»
В Хакасии из-за вспышки коронавируса закрыли на карантин 3 школы и 2 детсада. По состоянию на 29 сентября на карантин в связи с распространением COVID-19 местные власти закрыли три школы — Гайдаровскую в Орджоникидзевском районе, Аскизский лицей-интернат и школу № 8 в Саяногорске. Как сообщает newkhakasiya.online, несмотря на это, в Минобрнауки Хакасии отметили, что о массовом переходе на дистанционное обучение речи не ведётся.
Новосибирская область
В Новосибирске проектный институт задолжал сотрудникам 1,5 миллиона рублей зарплаты. Как пишет atas.info, чтобы защитить интересы работников, прокуратура обратилась в суд. Она попросила выдать судебные приказы и внесла руководителю предприятия представление, требования которого признаны обоснованными.