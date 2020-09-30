Жители Хабаровского края ликвидировали 354 свалки

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

В Набережных Челнах экс-директора драмтеатра осудили на два года условно за присвоение госсредств и злоупотребление должностными обязанностями, сообщает inkazan.ru . Свою вину он признал частично, при этом заявив, что всё делал только в интересах театра и своих сотрудников.

Башкирия

В Уфе 57-летнего охранника коррекционной школы-интерната подозревают в сексуальном посягательстве на воспитанниц, пишет mkset.ru . Девочки 13 и 14 лет пожаловались на его действия директору школы. Сейчас в ситуации разбирается СК.

Нижегородская область

Начальник УРЛС ГУ МВД России по Нижегородской области получил два года тюрьмы за взятки, пишет newsnn.ru . Он за 25 тысяч рублей «помог» получить новое звание своему коллеге. Ещё одну взятку он принял в виде импортной встраиваемой плиты за 40 тысяч рублей.

Удмуртия

Житель Удмуртии во время пьяной ссоры избил свою сожительницу и лёг с ней спать, udm-info.ru . На утро оказалось, что женщина скончалась от побоев.

Ростовская область

В Ростове-на-Дону будут судить работников местного автосервиса. Как пишет rostovgazeta.ru , они завышали цены на автомобили и угрожали клиентам, заставляя покупать их в кредит.

Приморье

Во Владивостоке из окна третьего этажа «ковидного» госпиталя выпала женщина, пишет vostokmedia.com . Её смерть подтвердили в администрации больницы, СК проводит проверку обстоятельств.

Омская область

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В мясе и молоке из Омска нашли лекарства и микробы. Как пишет gorod55.ru , 12% продуктов, произведенных на территории региона, не соответствуют установленным требованиям. В образцах мяса и молока обнаружили тетрациклин, левамизол или офлоксацин, а также бактерии сальмонеллы и листерии. Более чем у 20 производителей отобрали лицензию.

Оренбургская область

В Оренбурге 9-летняя школьница скончалась в стоматологической клинике. Как пишет 56orb.ru , операцию ребенку откладывали несколько месяцев, так как зубные кабинеты были закрыты из-за коронавируса. В итоге, когда всё-таки удалось записаться к врачу на приём, было решено удалять зуб под анестезией. Вывести из наркоза девочку не смогли. Прокуратура начала проверку.

Карелия

Ребёнок в Петрозаводске получил сильный ожог от футболки. Как сообщает karelinform.ru , мать мальчика купила футболку с принтом в виде маски для подводного плавания. Внутри этого рисунка была синяя жидкость, которая блестела и переливалась. Школьник получил сильный химический ожог на половину торса, когда жидкость неожиданно вытекла и попала на кожу.

Тюменская область

Тюменцев стали чаще кусать их домашние животные. Как сообщает nashgorod.ru , в этом году к специалисту рабиологу ОКБ№ 2 обратились 984 человека. Из них 609 взрослых и 375 детей. По словам врача, люди нередко думают, что их питомцы больны бешенством, хотя укусы следуют после того, как хозяева наступают животным на хвост или отбирают у них еду. Специалист напомнил, что питомцы, которые не выходят на улицу, почти не имеют шансов заразиться бешенством.

Хабаровский край

ЖКХ Хабаровского края/gkh_27/instagram.com

Почти 100 тысяч жителей Хабаровского края ликвидировали 354 свалки. Как сообщает transsibinfo.com , уборка проводилась в рамках краевого субботника. Люди убрали 12 тысяч дворов, 192 спортивных площадок, а также очистили 4,3 тысячи кв. метров дорожного покрытия.

Ставропольский край

День города в Минеральных водах закончился стрельбой. Как пишет newstracker.ru , двое мужчин поссорились и начали драться, после чего один из них достал травматических пистолет и открыл огонь. По словам очевидца, место, где произошел конфликт, славится постоянными драками и стрельбой. Многим нарушителям это сходит с рук.

Челябинская область

Жителям Челябинской области нечем дышать из-за эндогенных пожаров. Как пишет «Курс дела» , жители Копейска и Старокамышинска пожаловались на едкий запах. Чиновники зафиксировали три очага возгорания рядом с озером Курочкино, где экологи возьмут пробы воздуха.

ХМАО

Режим самоизоляции в ХМАО для беременных, пенсионеров и жителей с хроническими заболеваниями продлили до 18 октября, сообщает muksun.fm . Также до 18 октября продлен запрет на работу развлекательных заведений. Губернатор ХМАО заверила жителей, что повторное введение более серьёзных ограничений пока не рассматривается.

Волгоградская область

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Волгоградской области установят более жёсткий контроль за соблюдением масочного режима, особенно в транспорте, на объектах общепита и торговли. Как сообщает издание novostivolgograda.ru , губернатор Андрей Бочаров также потребовал усилить контроль за соблюдением режима самоизоляции прибывшими из-за рубежа до получения результатов теста на коронавирус.

Свердловская область

В Екатеринбурге СК начал проверку по делу о нападении 20 собак на женщину с ребёнком, пишет издание tagilcity.ru . В ходе доследственной проверки планируют опросить пострадавшую, а также очевидцев происшествия. Будет выяснено, принимались ли меры по отлову бродячих животных уполномоченными должностными лицами администрации района.

Ленинградская область

В Петербурге врач-эндокринолог побил охранника аэропорта Пулково. Подозреваемого задержали в Луге спустя год после инцидента. Как сообщается на портале newia.ru , в октябре прошлого года у первого терминала петербургского аэропорта Пулково эндокринолог подрался с охранником — того госпитализировали с тяжелыми травмами. По месту жительства и на работе 34-летний врач-эндокринолог характеризуется крайне положительно, так что его отпустили под подписку о невыезде до окончания следствия.

Хакасия

Сергей Киселев/АГН «Москва»

В Хакасии из-за вспышки коронавируса закрыли на карантин 3 школы и 2 детсада. По состоянию на 29 сентября на карантин в связи с распространением COVID-19 местные власти закрыли три школы — Гайдаровскую в Орджоникидзевском районе, Аскизский лицей-интернат и школу № 8 в Саяногорске. Как сообщает newkhakasiya.online , несмотря на это, в Минобрнауки Хакасии отметили, что о массовом переходе на дистанционное обучение речи не ведётся.

Новосибирская область