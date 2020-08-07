Жители Хабаровска вновь вышли на акцию в поддержку Фургала

В Хабаровске проходит очередная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала.
Жители собрались около здания краевого правительства на площади Ленина,
Журналисты портала dvhab.ru отметили, что на акцию пришло не так много людей, однако больше, чем в прошлый раз. Сообщается, что на акцию вышли около двух тысяч человек.
При этом в администрации Хабаровска сообщили, что на акцию вышли около трёх тысяч человек.
Жители Хабаровска, как и в предыдущие акции, прошли по центральным улицам с требованиями о справедливом и открытом суде для бывшего губернатора и переносе суда в Хабаровск. Затем участники акции разошлись.
Как писал NEWS.ru ранее, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что жители края просят его прекратить митинги в поддержку экс-главы региона Сергея Фургала. Он отметил, что люди устали от шума и митингов.
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