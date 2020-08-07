Жители Хабаровска вновь вышли на акцию в поддержку Фургала

https://static.news.ru/photo/bf2ad7ea-d93d-11ea-88d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС

В Хабаровске проходит очередная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала.

Жители собрались около здания краевого правительства на площади Ленина, сообщает «Эхо Москвы».

Журналисты портала dvhab.ru отметили, что на акцию пришло не так много людей, однако больше, чем в прошлый раз. Сообщается, что на акцию вышли около двух тысяч человек.

При этом в администрации Хабаровска сообщили, что на акцию вышли около трёх тысяч человек.

Жители Хабаровска, как и в предыдущие акции, прошли по центральным улицам с требованиями о справедливом и открытом суде для бывшего губернатора и переносе суда в Хабаровск. Затем участники акции разошлись.

Как писал NEWS.ru ранее, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что жители края просят его прекратить митинги в поддержку экс-главы региона Сергея Фургала. Он отметил, что люди устали от шума и митингов.