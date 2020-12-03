Жители Чукотки получают самую высокую зарплату в России

https://static.news.ru/photo/ed0332f2-35fe-11eb-b8c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Названы регионы РФ с самой высокой средней зарплатой. Она высчитывалась за период с января по сентябрь 2020 года.

Как сообщает RT со ссылкой на данные Росстата, наиболее благополучным регионом в этом отношении является Чукотка — средняя заработная плата там составляет 116,4 тысячи рублей. Второе место занимает Ямало-Ненецкий АО с показателем 110 тысяч. Следом в этом списке расположились Магаданская область и Москва — 96,2 тысячи и 95,9 тысячи рублей соответственно.

В замыкающей топ-10 Якутии граждане получают в среднем 73,1 тысячи рублей. Помимо этого, в первую десятку вошли Ненецкий АО, Камчатский край, ХМАО и Тюменская область.

Наиболее низкая средняя зарплата за указанный период зафиксирована в Ивановской области — она составляет 27,4 тысячи рублей. Жители Алтайского края получают в среднем 28,7 тысячи рублей, Кабардино-Балкарии — 28,8 тысячи. Здесь в десятке также оказались Карачаево-Черкесия, Чечня, Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Тамбовская область и Мордовия — во всех этих регионах средняя зарплата колеблется примерно на одном уровне. В Мордовии она составляет 30,4 тысячи рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что более одного миллиона россиян должны быть трудоустроены для восстановления показателей занятости. Как заявила заместитель главы Минтруда Елена Мухтиярова, рост количества безработных фиксируется как центрами ведомства, так и Росстатом.