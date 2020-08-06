Жители Читы рассказали о змеях в пригороде

https://static.news.ru/photo/6a7a197a-d7e1-11ea-b8b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В окрестностях Читы стали часто видеть змей различных видов. Дискуссия о пресмыкающихся разгорелась в одной из групп в социальной сети Instagram.

Как сообщает «МК в Чите», подписчики написали, что змеи часто заползают в частные дома. Особенно их много в Агинском районе Забайкальского края.

И в самой деревне Елизаветино каждый год кого-либо кусают, и змей за лето убивают около пяти штук. Даже в огороды заползают, — написал один из жителей Челябинской области.

Один из подписчиков рассказал, как змеи ползают в горах, а также греются над железнодорожными путями в Карымском районе.

Доцент кафедры биологии, химии и методики их обучения ЗабГУ Олег Корсун рассказал журналистам, что под Читой в основном обитают ядовитый щитомордник обыкновенный и узорчатый полоз. Последний вид змеи абсолютно безобиден.

Возле Читы эти змеи, да, встречаются. Естественно, живут и южнее, практически во всех районах, — отметил специалист.

Он также рассказал, что забайкальцы практически не имеют шансов встретить гадюку.

У нас отмечались такие встречи, но они были довольно давно и данные не очень надёжные, — подчеркнул Корсун.