Жители Читы рассказали о змеях в пригороде

В окрестностях Читы стали часто видеть змей различных видов. Дискуссия о пресмыкающихся разгорелась в одной из групп в социальной сети Instagram.
Как
И в самой деревне Елизаветино каждый год кого-либо кусают, и змей за лето убивают около пяти штук. Даже в огороды заползают, — написал один из жителей Челябинской области.
Один из подписчиков рассказал, как змеи ползают в горах, а также греются над железнодорожными путями в Карымском районе.
Доцент кафедры биологии, химии и методики их обучения ЗабГУ Олег Корсун рассказал журналистам, что под Читой в основном обитают ядовитый щитомордник обыкновенный и узорчатый полоз. Последний вид змеи абсолютно безобиден.
Возле Читы эти змеи, да, встречаются. Естественно, живут и южнее, практически во всех районах, — отметил специалист.
Он также рассказал, что забайкальцы практически не имеют шансов встретить гадюку.
У нас отмечались такие встречи, но они были довольно давно и данные не очень надёжные, — подчеркнул Корсун.
NEWS.ru писал, что в Москве змея через вентиляцию
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен