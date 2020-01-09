https://static.news.ru/photo/c969dd7a-32c4-11ea-a51d-fa163e074e61_660.jpg Фото: snowqueen.chel/vk.com

Жители Челябинска пожаловались властям региона на новогоднее шоу «Снежная королева», которое прошло 6 января. Вместо заявленного представления зрителям, по их словам, показали постановку на уровне спектакля драмкружка.

В анонсе мероприятия и на билетах организаторы указывали, что зрителей ждет «фантастическое 5D-шоу», «крупнейшее в России», где «идёт снег и опускаются облака», и выступление сотен артистов. Стоимость билетов составляла 1,2–1,5 тысячи рублей.

На шоу из заявленного был лишь эффект падающего снега, на арене выступали воспитанники местных творческих коллективов. В соцсетях пользователи назвали шоу «уровнем драматического кружка» и возмутились, что вместо сказочного спектакля для детей увидели «грязь» с «намёками на любовниц».

Министерство культуры, ознакомившись с претензиями зрителей шоу «Снежная королева», намерено обратиться в Роскомнадзор, чтобы полноценно разобраться в сложившейся ситуации, а также проверить шоу на возрастной ценз, — говорится в сообщении пресс-службы губернатора.

Там уточнили, что мероприятие не входило в официальную новогоднюю кампанию Челябинска.

Ранее NEWS.ru писал, что в обществе слепых опровергли информацию о раздаче в Кургане подарков с просроченным сроком годности. Сообщения о таких фактах распространились в соцсетях. Так, местная жительница Екатерина Байер написала, что её бабушка получила к Новому году сладости, срок годности которых истёк ещё в сентябре.