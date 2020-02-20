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Трое жителей Дагестана, пропавшие после того, как один из них закурил у мечети «Сердце Чечни» в Грозном, нашлись. Мать одного из пропавших Наргиз Казимова подтвердила изданию «Кавказ.Реалии», что мужчины находятся в полиции Чечни.

Уроженец Дагестана пропал без вести после того, как выложил в соцсети видео, на котором он курит в Грозном. Двое его друзей, снявших ролик, также перестали выходить на связь. Родственники пропавших...