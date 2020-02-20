https://static.news.ru/photo/43b0309e-547f-11ea-a0c0-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В начале 2019 года сортировать отходы начали 40% жителей Московской области, а к концу года эта цифра выросла до 60%. Чтобы люди делали осознанный выбор в пользу раздельного сбора мусора, правительство региона ввело льготы — собственники частных домов платят за вывоз отходов на 20% меньше.
Правительство Московской области ввело дополнительное снижение платы для индивидуально-жилищной застройки в этом году, минус 20% в случае раздельного сбора мусора, — рассказал телеканалу «360» министр ЖКХ Антон Велиховский.
Как писал NEWS.ru, из-за строительства пяти мусоросжигательных заводов в Московской области и Казани подорожает себестоимость проезда в метро, правда, незначительно — лишь на 3 копейки, рассказал глава возводящей предприятия компании Андрей Шипелов. По его словам, для субсидирования строительства был введен «зелёный тариф» — возобновляемые источники энергии, договор о поставке мощностей на оптовый рынок электроэнергии. Из-за этого подорожает электроэнергия у РЖД и Московского метрополитена.