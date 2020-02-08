https://static.news.ru/photo/3f9a40ca-4be3-11ea-9d7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из-за строительства пяти мусоросжигательных заводов в Московской области и Казани подорожает себестоимость проезда в метро. Правда, незначительно — лишь на 3 копейки, рассказал глава возводящей предприятия компании Андрей Шипелов.

По его словам, для субсидирования строительства был введен «зелёный тариф» — возобновляемые источники энергии, договор о поставке мощностей на оптовый рынок электроэнергии. Это составляет 67% выручки заводов по термической переработке, что «даёт удорожание в первой ценовой зоне оптового рынка электроэнергии», уточнил Шипелов.

У кого из-за этого подорожает электроэнергия? У РЖД, у Московского метрополитена. Но в метрополитене себестоимость одного билета увеличится на 3 копейки, — приводит его слова РБК.

Глава компании отметил, что проект строительства мусоросжигательных заводов с учётом инфраструктуры по сортировке и раздельному сбору отходов оценивается в 200 млрд рублей.

Ранее, как писал NEWS.ru, на улицы Петергофа и Ломоносова вышли митингующие. Люди протестовали против строительства мусоросжигательных заводов. Всего на улицах двух городов собралось около 400 человек.