https://static.news.ru/photo/c00d9356-355e-11ea-86bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алла Андреева/vk.com

На улицы Петергофа и Ломоносова вышли митингующие. Люди протестовали против строительства мусоросжигательных заводов. Всего на улицах двух городов собралось около 400 человек.

У большинства митингующих в руках были плакаты. В частности, на них можно было увидеть надписи «Беглов, не порти воздух», «Петергоф — не помойка» и «Против сжигания». С баннерами «Против мусоросжигания», «Мы за переработку» и «Колпинский район против МС3» стояли жители Ломоносова, передаёт «Медиазона».

Отмечается, что власти планируют построить четыре фабрики. Три из них будут находиться в посёлках Сапёрный, Петро-Славянка и Левашово.

Ранее NEWS.ru писал, что экологический протест в Поморье «охладили» решением суда.