На улицы Петергофа и Ломоносова вышли митингующие. Люди протестовали против строительства мусоросжигательных заводов. Всего на улицах двух городов собралось около 400 человек.
У большинства митингующих в руках были плакаты. В частности, на них можно было увидеть надписи «Беглов, не порти воздух», «Петергоф — не помойка» и «Против сжигания». С баннерами «Против мусоросжигания», «Мы за переработку» и «Колпинский район против МС3» стояли жители Ломоносова, передаёт «Медиазона».
Отмечается, что власти планируют построить четыре фабрики. Три из них будут находиться в посёлках Сапёрный, Петро-Славянка и Левашово.
Ранее NEWS.ru писал, что экологический протест в Поморье «охладили» решением суда.
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