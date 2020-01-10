Уже больше года название маленькой станции в Архангельской области, что называется, у всех на устах. Согласованное решение местных и столичных властей о складировании в тамошних болотистых местах московского мусора, прежде всего, «руин реновации», всколыхнуло местную общественность. Абсолютному большинству архангелогородцев (по некоторым данным, 95%-м) даже при условии получения 10 млрд рублей не пришлась по вкусу инициатива столичных властей ввозить в Поморье в течение 20 лет по полмиллиона тонн отходов.

Начались протесты, массовые митинги, переросшие в постоянные пикеты у стройплощадки будущего мусорного полигона. Там же активисты разбили свой городок, деятельность которого не раз приводила к столкновениям с силовиками. А главное — шиесский случай вызвал большой резонанс по всей стране, донельзя осложнив политическую обстановку в самой Архангельской области. Москве было ясно, что действующий губернатор Игорь Орлов, полномочия которого истекают в этом году, фактически не избираем. Особенно после того, как он не так давно назвал своих местных оппонентов «шелупонью».

Но возник вопрос, а кто может быть избран при условии, что Шиес останется эдакой незаживающей региональной раной? Кто может разрешить ситуацию, из которой тут же извлекли выгоду все видные оппозиционеры, регулярно наносившие свои визиты под Архангельск и полагавшие, что из местной «искры» можно будет раздуть серьёзное протестное пламя. Как свидетельствовали некоторые сознательные вбросы, в администрации президента даже якобы обсуждалась возможность «свободных выборов» — без навязывания официального кандидата из федерального центра.

pnparh/vk.com

Естественно, свою роль сыграли и местные элиты, явно получившие, благодаря событиям вокруг Шиеса, рычаги торга с Кремлём. Словом, экологический протест, начавшийся с заявлений о том, что новая свалка «от столичных щедрот» может нанести непоправимый ущерб хрупкой северной экологии и загрязнить главный источник питьевой воды — Западную Двину, привёл к возникновению «горячей» политической точки.

Власти долго выбирали между желанием не обострять ситуацию и опасениями показать свою слабость перед лицом улицы. И всё-таки сначала было объявлено о проведении новой экологической экспертизы и прекращении с 15 июня всех подготовительных работ. Затем появилась информация о том, что Шиес больше не фигурирует в столичных мусорных планах, поскольку официально выбраны площадки для полигонов в Костромской и Владимирских областях. Правда, злые языки утверждали, что это временное отступление и к идее задействовать и север в Москве ещё вернутся. Тем более, что активисты утверждали, что, пусть и не так активно, работы на поле потенциального полигона продолжались.

И вот архангельский арбитражный суд по иску муниципального образования «Урдомское» обязал официального подрядчика строительства ООО"Технопарк" снести все те постройки, что носят капитальный характер, а, следовательно, незаконны, исходя из текста договора о сооружении полигона. Фактически теперь ответчику предстоит снести сооружения зоны выгрузки вдоль железнодорожных путей, ангары, общежитие и даже вертолётную площадку.

Если такое решение реально вступит в силу после серии обжалований, то можно будет говорить о разумной позиции властей, решающих всё-таки проблему перевыборов вполне цивилизованно. Притом, не исключено, что никакого технократа в Архангельск командировано не будет. И губернатором станет представитель местных влиятельных кругов.