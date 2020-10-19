Жителей Коми призвали самоизолироваться при первых признаках ОРВИ

https://static.news.ru/photo/8ac4d8d2-11f2-11eb-bf57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Коми обязали жителей самоизолироваться уже при первых признаках ОРВИ.

Как сообщается на странице администрации республики в соцсети «ВКонтакте», при заболевании граждане должны, не посещая медучреждение, вызвать врача на дом. При этом самоизоляцию должны соблюдать также и близкие, проживающие вместе с заболевшим. Кроме того, медогранизации обязаны будут выдавать гражданам, проживающим совместно с лицами, у которых выявлены признаки ОРВИ, документы о необходимости соблюдении режима самоизоляции на дому.

Соответствующие распоряжения глава Коми Владимир Уйба внёс в указ «О введении режима повышенной готовности».

Уйба также отметил, что в республике растёт количество заболевших новой коронавирусной инфекцией. Сегодня из имеющегося резерва в 1800 коек для пациентов с диагнозом COVID-19 уже занято 1556.

По данным на 19 октября, в Коми лабораторно подтверждено 10 873 случая заболевания COVID-19, из них 166 за последние сутки. Выздоровели 8463 заболевших, скончались 166 человек.

Как писал NEWS.ru, ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что работодателям необходимо обследовать на коронавирус по 10% сотрудников в неделю для своевременной диагностики заболевания.