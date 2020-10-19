Жителей Коми призвали самоизолироваться при первых признаках ОРВИ

Власти Коми обязали жителей самоизолироваться уже при первых признаках ОРВИ.
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Соответствующие распоряжения глава Коми Владимир Уйба внёс в указ «О введении режима повышенной готовности».
Уйба также отметил, что в республике растёт количество заболевших новой коронавирусной инфекцией. Сегодня из имеющегося резерва в 1800 коек для пациентов с диагнозом COVID-19 уже занято 1556.
По данным на 19 октября, в Коми лабораторно подтверждено 10 873 случая заболевания COVID-19, из них 166 за последние сутки. Выздоровели 8463 заболевших, скончались 166 человек.
Как писал NEWS.ru, ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что работодателям необходимо обследовать на коронавирус по 10% сотрудников в неделю для своевременной диагностики заболевания.