Житель Тюмени устроил беспорядочную стрельбу во дворе жилого дома

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ночь на 23 сентября нетрезвый житель Тюмени устроил беспорядочную стрельбу во дворе жилого дома, видео с места происшествия поделился РЕН ТВ. На записи видно, как мужчина сидит на лавочке, производит серию выстрелов и перезаряжает оружие. В один момент на видео слышно, как кто-то кричит.

Как уточняют авторы портала, охранники жилого комплекса побоялись приближаться к злоумышленнику лично. Ближе к утру на место прибыли сотрудники Росгвардии и увезли мужчину.

Ранее в Рязани пожилой мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета с балкона своей квартиры. Инцидент произошёл в вечернее время на улице Гайдара в посёлке Южный. В настоящее время стрелок задержан, никто не пострадал. Стрелявшим оказался ранее судимый местный житель 1969 года рождения. Мужчину передали полиции для дальнейших разбирательств. Пистолет изъяли.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге 34-летний житель Ленобласти поссорился с 29-летним таксистом из ближнего зарубежья и прострелил ему ногу из травматического пистолета. Стрелявшего мужчину задержали, а пострадавшему оказали помощь в травмпункте — у него травмы носа, бедра и голени. После ссоры россиянин скрылся с места происшествия, но пострадавший запомнил номер его машины и сообщил в полицию. Обидчика таксиста полицейские вскоре задержали и изъяли у него травматический пистолет.