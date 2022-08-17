Житель Татарстана скончался после удаления зубов В Татрстане мужчина скончался после удаления трех зубов

Фото: Frank Röder/imageBROKER.com/Global Look Press

В Республике Татарстан скончался местный житель, который впал в кому после удаления трех зубов, сообщает Telegram-канал Mash Iptash. Отмечается, что мужчина умер в результате остановки дыхания и сердца. Врачи боролись за его жизнь почти полгода.

Как сообщали ранее в КП, история мужчины началась в одной из больниц Нижнекамска. Ему удалили два зуба, после чего у него начала опухать щека, а отек со временем перешел в шею. Спустя несколько дней он был госпитализирован. Врачи сделали мужчине энцефалограмму, МРТ, РКТ грудной клетки, после чего заявили о необходимости проведения операции. Именно в результате нее мужчина и впал в кому.

Специалисты смогли восстановить работу сердца казанца, однако из-за кислородного голодания у мужчины отказала часть мозга, из-за чего он потерял способность разговаривать, двигаться и питаться самостоятельно. Тем не менее врачи выписали его и заявили, что больше ничем не могут помочь. Позднее он был повторно госпитализирован.

Я считаю, что это стечение обстоятельств и каждый виноват. Но в большей степени виноваты хирурги, которые оперировали папу. Ведь это они не провели трубку в трахею, чтобы подать кислород в случае отека. При таких операциях вероятность отека, как я узнала, велика. Я не думаю что они, как врачи, этого не знали, — рассказала дочь казанца.

Мужчина скончался 17 августа в районе 06:00. Врачи сообщили, что у него остановилось дыхание.

Ранее Следственный отдел города Пушкино ГСУ СКР по Московской области возбудил уголовное дело по факту причинения мужчине смерти по неосторожности при проведении стоматологической операции. Умерший оказался начальником центра технического регулирования и каталогизации НПО «Спецтехника и связь», полковником полиции Павлом Колесниковым. Он вместе с женой приехал в клинику с целью поставить имплант после удаления шести зубов. Через несколько часов после того, как полковника забрали на операцию, его жене сообщили, что мужчина умер в реанимации.