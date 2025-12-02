Житель Свердловской области вышел из колонии и сразу попал за решетку Под Екатеринбургом мужчину задержали сразу после выхода из колонии

Жителя Свердловской области задержали по делу о терроризме спустя пять минут после его освобождения из колонии, сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по региону. Постановление о возбуждении нового уголовного дела в отношении данного человека было вынесено за четыре дня до его выхода на свободу.

17 ноября в Свердловской области проведена межведомственная операция. Осужденный Е., освободившийся из ИК-10 (г. Екатеринбург) в 10:15, был задержан уже в 10:20 — через пять минут после выхода на свободу, — говорится в сообщении.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ рассказали, что сотрудники службы задержали в Подмосковье российского гражданина, завербованного украинскими спецслужбами, и предотвратили диверсию. Объектом для планируемого теракта являлся магистральный газопровод, расположенный в Московской области.

Позже руководитель Центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский заявил, что задержанному россиянину, завербованному украинской СБУ для подготовки теракта на подмосковном газопроводе, может грозить до 25 лет тюрьмы. Юрист подчеркнул, что в отношении подозреваемого могут быть возбуждены уголовные дела по целому ряду статей.