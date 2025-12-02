Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 16:21

Житель Свердловской области вышел из колонии и сразу попал за решетку

Под Екатеринбургом мужчину задержали сразу после выхода из колонии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Жителя Свердловской области задержали по делу о терроризме спустя пять минут после его освобождения из колонии, сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по региону. Постановление о возбуждении нового уголовного дела в отношении данного человека было вынесено за четыре дня до его выхода на свободу.

17 ноября в Свердловской области проведена межведомственная операция. Осужденный Е., освободившийся из ИК-10 (г. Екатеринбург) в 10:15, был задержан уже в 10:20 — через пять минут после выхода на свободу, — говорится в сообщении.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ рассказали, что сотрудники службы задержали в Подмосковье российского гражданина, завербованного украинскими спецслужбами, и предотвратили диверсию. Объектом для планируемого теракта являлся магистральный газопровод, расположенный в Московской области.

Позже руководитель Центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский заявил, что задержанному россиянину, завербованному украинской СБУ для подготовки теракта на подмосковном газопроводе, может грозить до 25 лет тюрьмы. Юрист подчеркнул, что в отношении подозреваемого могут быть возбуждены уголовные дела по целому ряду статей.

Свердловская область
задержания
терроризм
колонии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Малышева раскритиковала холостяка после его признания
Элитное авто в Москве превратилось в факел
В СВОП раскрыли, о чем говорит приезд в Россию зятя Трампа Кушнера
Николаев ответил на обвинения Собчак в жадности
Эксперт рассказал, можно ли заменить традиционное мясо насекомыми
Допуск российских лыжников до турниров разозлил норвежцев
Появились новые детали в деле девочки, которая умерла в стоматологии
«С каждым днем хуже»: Долину предупредили о репутационной точке невозврата
«Позорно сбежал»: Володин раскрыл, кто чуть не довел мир до ядерной войны
«Будто в плену у фашистов побывал»: мужчину избили на концерте Шуфутинского
Стало известно наказание для Большунова по итогам инцидента с Бакуровым
Ученый назвал явление, из-за которого может не быть снега
Самолет с россиянами посадили в Турции после двух ударов молнии
Крупный застройщик из-за долгов решил выпустить облигации
«Важно не забыть про таблетки»: в Госдуме высмеяли новый западный тренд
Несколько десятков россиян вынужденно «захватили» самолет в Казахстане
Скандал вокруг Долиной назвали главным негативным событием Рунета
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Вороновского
Житель Свердловской области вышел из колонии и сразу попал за решетку
Васильев усомнился в участии российских лыжников на Олимпиаде
Дальше
Самое популярное
Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака
Общество

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.