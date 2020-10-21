Житель Ростовской области получил пять лет за финансирование террористов

https://static.news.ru/photo/f1a9e5e4-1439-11eb-8c6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Ростовской области Сагид Казимагомедов приговорён Южным окружным военным судом к пяти годам лишения свободы за содействие террористической деятельности (ст. 205 УК РФ). Наказание ему предстоит отбывать в колонии общего режима.

Согласно материалам уголовного дела, мужчина в период с января 2014 года по февраль 2017-го переводил деньги на счета международной террористической организации «Исламское государство», запрещённой в России. В общей сложности он перечислил 704,5 тысячи рублей.

Суд признал его виновным и назначил наказание, которое мужчине предстоит отбывать в колонии общего режима. Однако в законную силу вердикт ещё не вступил, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что российские силовики задержали жительницу Саратова по подозрению в финансировании боевиков ИГ в Сирии. По версии оперативников, она поддерживала связь с находящейся в Арабской Республике матерью через мессенджер. Последняя постоянно убеждала дочь перечислить ей деньги на нужды террористов.