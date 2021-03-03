Житель Псковской области получил штраф за оскорбление губернатора

https://static.news.ru/photo/6081d126-7c35-11eb-bb8a-96000091f725_660.jpg Михаил Ведерников Фото: pskov.ru

Мировой судья судебного участка № 17 Пыталовского района Псковской области назначил штраф в размере трёх тысяч рублей местному жителю за оскорбление губернатора региона Михаила Ведерникова.

Мужчина отправил письмо с принадлежащей ему электронной почты в интернет-приёмную администрации Псковской области, в котором оскорбил губернатора региона и органы государственной власти области. Послание было отправлено 16 декабря в 00:55.

Житель Пыталовского района признал вину в правонарушении и раскаялся. Суд признал его виновным по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ «Оскорбление». Санкции по ней предусматривают штраф до пяти тысяч рублей.

Признан виновным в совершении указанного административного правонарушения, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере трёх тысяч рублей, — говорится в сообщении пресс-службы областных судов.

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