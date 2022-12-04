Житель Подмосковья сообщил о бомбе в электричке, чтобы быстрее найти сумку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье пассажир пригородного электропоезда сообщил полиции о бомбе в салоне, чтобы ему помогли быстрее найти забытую сумку, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». Сейчас мужчине грозит уголовное дело за сообщение о ложном минировании. О том, нашли ли звонившего и сумку, не сообщается.

История началась в электричке, следовавшей по маршруту Москва-Павелецкая — Кашира. Пассажир оставил в поезде рюкзак, а его пропажу обнаружил лишь дома. Он позвонил в полицию и сообщил о потере, добавив, что в сумке находится бомба. По мнению авторов текста, таким образом он рассчитывал быстрее получить свои вещи.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке мужчина не успел попрощаться с уезжающей девушкой из-за сотрудников безопасности и из мести сообщил о «минировании» перрона железнодорожного вокзала. После этого вокзал и перроны осмотрели сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Эвакуация пассажиров и персонала не проводилась. Взрывные устройства и взрывчатые вещества не были обнаружены. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).