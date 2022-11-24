Житель Новосибирской области погиб при взрыве отопительного котла

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Карасукском районе Новосибирской области местный житель погиб в результате взрыва отопительного котла, сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры. Мужчину госпитализировали, но в больнице он скончался от полученных ран.

Инцидент произошел 23 ноября в гараже на улице Союзной города Карасука, где мужчина ремонтировал отопительный котел. В какой-то момент котел взорвался, а сибиряк получил получил смертельные ранения.

Следователь Карасукского МСО СУ СК РФ по региону начал уголовно-процессуальную проверку, результаты которой поставлены в прокуратуре Карасукского района под контроль. Оценивать и координировать работу правоохранительных органов на месте происшествия будет исполняющий обязанности прокурора Карасукского района Алексей Дроздецкий.

Ранее произошло ЧП в пятиэтажке на Сахалине. По информации экстренных служб, на балконе одной из квартир взорвался газовый баллон, из-за чего обрушился целый подъезд. В результате взрыва погибли 10 человек, среди них четыре ребенка. Также два человека госпитализированы, еще четверым медицинская помощь оказана амбулаторно. Специалисты приняли решение срочно демонтировать его. По словам губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, если этого не сделать, может обрушиться другая часть здания.