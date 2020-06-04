Житель Кузбасса получил более двух лет колонии, укусив полицейского

https://static.news.ru/photo/f9396cfc-a671-11ea-a21e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд города Юрги вынес приговор местному жителю, обвинявшемуся в применении к представителю власти насилия, не опасного для жизни и здоровья (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Инцидент произошёл летом 2019 года. Согласно материалам уголовного дела, мужчина, будучи пьяным, спал на улице. Прохожие сочли, что ему плохо, и вызвали скорую помощь. Медики, в свою очередь, вызвали полицейских.

Когда стражи порядка попросили мужчину проехать с ними в отдел для дальнейшего разбирательства, он попытался сбежать от них. Догнавшего его полицейского он укусил за руку.

Подсудимый свою вину признал. Его приговорили к двум годам и восьми месяцам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима, сообщается на сайте СКР по Кемеровской области.

Ранее NEWS.ru писал, что житель Подмосковья напал на сотрудников полиции, когда они сделали ему замечание по поводу выгула собаки. В результате стражи порядка получил телесные повреждения.