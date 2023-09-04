Житель Курской области отправится за решетку на десятки лет за госизмену Жителя Железногорска приговорили к 20 годам тюрьмы за госизмену

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Железногорска в Курской области отправится в тюрьму на 20 лет за государственную измену, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона. Соответствующий приговор вынес Курский областной суд. Мужчину признали виновным в сбыте наркотиков и приготовлении к диверсии организованной группой.

По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний <...> окончательно назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а последующих — в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год и 6 месяцев с установлением определенных ограничений, — говорится в сообщении.

Ранее ФСБ завершила расследование уголовного дела в отношении матроса Балтийского флота. Ему предъявили обвинения в государственной измене. Материалы дела были переданы на рассмотрение в военный суд. Заседание пройдет в закрытом режиме, так как ряд документов содержит гриф «совершенно секретно».

Также стало известно о возбуждении уголовного дела против жителя Волгограда, имевшего доступ к государственной тайне и покинувшего страну, несмотря на запрет. По данным ведомства, мужчина работал на местном предприятии и имел доступ к секретным документам.