Оглашен приговор ефрейтору за продажу ВСУ секретных данных за $80 Бывшему военному Хожаеву дали 23 года за продажу секретной информации ВСУ за $80

Второй Западный окружной военный суд приговорил бывшего военнослужащего из Челябинска Антона Хожаева к 23 годам лишения свободы за госизмену, сообщает ТАСС. Мужчина продал ВСУ секретную информацию за $80 и переслал украинской стороне списки личного состава воинских подразделений ВС России. Решение в силу не вступило и может быть обжаловано.

Окончательно назначить Хожаеву Антону Евгеньевичу 23 года лишения свободы, из которых первые 5 лет он проведет в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима, со штрафом 590 тысяч рублей, — говорится в приговоре.

Суд также конфисковал мобильный телефон осужденного и взыскал с подсудимого полученные преступным путем денежные средства в размере 9,5 тысячи рублей. Хожаев признан виновным по всем пунктам обвинения: в дезертирстве в условиях вооруженного конфликта (ст. 338 УК РФ), госизмене (ст. 275), совершении сделок с приобретенными в результате совершения преступления средствами (ст. 174.1) и попытке участия в деятельности террористической организации (ст. 205.5).

Ранее гособвинение потребовало приговорить Хожаева к 24 годам лишения свободы за продажу секретной информации СБУ. Представитель прокуратуры также указал на попытку перехода на сторону противника. Продажа данных принесла фигуранту уголовного дела $80 (около 6,3 тысячи рублей).