Житель Артемовска рассказал о подрыве ВСУ многоэтажек в городе РИА Новости: ВСУ дали жильцам 15 минут и взорвали многоэтажки в Артемовске

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Разрушенный дом в Артемовске

Украинские военные выгнали людей из квартир в нескольких многоэтажках в Артемовске, рассказал РИА Новости эвакуированный из города Александр Ступников. По его словам, людям дали всего 15 минут, чтобы отбежать от домов, а затем здания взорвали.

Мужчина отметил, что описанный им случай имел место 28 марта, когда ВСУ отступали из квартала в районе улицы Першина. Ступников проживал в доме № 20, временно прячась с соседями в подвале.

Утром я слышу стук в дверь, в наш подвал. Вышел — стоит солдат, говорит: «Вам 15 минут, выходите сейчас будет тут кирдык, что-то страшное», — вспомнил собеседник агентства.

Он уточнил, что все оставшиеся 12 человек, проживавшие в одном с ним доме, перебежали в небольшой подвал по соседству.

Прошло минут 10, как рвануло. Половина дома осталась стоять, а середина рухнула, остался правый подъезд, и подъезд мой целый остался, — пояснил Ступников.

Мужчина рассказал, что тот день ВСУ взорвали еще несколько многоэтажек, включая здание налоговой инспекции по улице Першина, 8. Во всех домах, кроме здания налоговой, проживали люди, добавил мужчина.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под полный контроль последний укрепрайон ВСУ в Артемовске — «Домино». Отмечается, что район зачищен и теперь его предстоит разминировать. Также подчеркивается, что российским силам предстоит тщательно проверить территорию «Домино», поскольку там могут оставаться небольшие группы украинских военных.