Жильцы дома под Астраханью пострадали из-за утечки газа В жилом доме города Камызяк Астраханской области произошла утечка газа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В городе Камызяк Астраханской области в жилом доме произошла утечка газа, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. По данным ведомства, в результате происшествия есть пострадавшие. Жители дома были эвакуированы, на месте работают спасатели.

Инцидент случился в ночь на 3 декабря в пятиэтажном доме на улице Горького. В МЧС заявляют, что в одной из квартир на пятом этаже произошло «нарушение целостности газового оборудования». Всего на место происшествия были отправлены три единицы техники и 10 человек личного состава, они эвакуировали жителей дома и занялись устранением утечки. Как уточнили ТАСС в ведомстве, всего спасатели эвакуировали 114 человек. Один 45-летний житель дома был госпитализирован, точные причины не называются.

Утром 19 ноября в Тымовском районе на Сахалине произошло ЧП: взрывной волной был обрушен целый подъезд пятиэтажного дома, обвалились абсолютно все квартиры подъезда. Очевидцы происшествия уточняли, что здание не газифицировано и причиной взрыва мог стать 20-литровый газовый баллон. В результате погибли девять человек, среди которых четверо детей.

В сентябре в Сакском районе Крыма из-за утечки газа произошел взрыв в двухэтажном доме, здание обрушилось. Из-под завалов спасли мужчину, всего пострадало два человека.