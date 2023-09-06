Жены участников СВО призвали сообщать в военкоматы о соседях-мигрантах

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Жены мобилизованных из Иркутской области предложили землякам сообщать в военкоматы о соседях-мигрантах, получивших российское гражданство, но не вставших на воинский учет, сообщает Telegram-канал «Люди Байкала». Призыв, стилизованный под знаменитый советский плакат «Родина-мать зовет», появился в местных пабликах.

В модернизированном варианте женщина вместо присяги держит текст с призывом рассказывать военкоматам о «новоиспеченных гражданах РФ, которые с удовольствием пользуются льготами и благами твоей родины, но случайно забыли встать на воинский учёт».

Могу подвезти, в военкомате норму выпрошу: за 10 мигрантов — мужа домой, — гласит один из комментариев под постом.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев поддержал призыв новоиспеченных россиян на военную службу. По его словам, мигранты, которые получили российский паспорт, должны иметь такие же обязанности, как и россияне. Он отметил, что новоиспеченных граждан РФ нужно не просто агитировать или уговаривать, а «забирать насильно».

Депутат добавил, что мигрант, который хочет жить в России, должен заранее знать, что обязательно отслужит положенное число лет в российской армии.