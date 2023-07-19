Железнодорожная станция в Курской области стала целью новой атаки ВСУ Mash: ВСУ попытались нанести удар по ж/д станции в Судже на западе Курской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины нанесли удар по городу Судже, сообщает Telegram-канал Mash. По предварительным данным, целью атаки были железнодорожная станция и автовокзал в приграничном населенном пункте на западе Курской области.

Как сообщается, ВСУ задействовали при обстреле реактивные системы залпового огня. Всего в городе зафиксировали три прилета. Местные жители утверждают, что звуки взрывов доносились со стороны железнодорожных путей и улицы Привокзальной. Там же наблюдался дым.

На текущий момент информации о повреждении транспортной инфраструктуры нет. Однако, по данным канала, один боеприпас попал в жилой дом. Судя по фото с места событий, в результате попадания на территории частного домовладения вспыхнул пожар.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ обстреляли поселок Горьковский в Грайворонском городском округе. По его словам, никто не пострадал, осколками были повреждены три частных дома и линия газоснабжения.

До этого он заявлял о гибели мирной жительницы в городе Шебекино в результате удара со стороны украинских войск. При обстреле были повреждены торговый павильон и два автомобиля.